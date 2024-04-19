Спикер Конгресса США назвал Россию, Китай и Иран «новой осью зла»

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон на брифинге по итогам голосования о предоставлении финансовой и военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в пятницу, 19 апреля, заявил, что Россия, Китай и Иран являются «новой осью зла», – сообщают СМИ.

Комментируя голосование за законопроекты об оказании военной и финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов РФ и введении дополнительных санкций в отношении КНР Джонсон сказал: «Россия, Китай и Иран, по моему мнению, являются новой осью зла, и многие из нас считают так же».

«Законопроекты, за которые мы проголосовали – это наилучший продукт, который мы можем получить в нынешних обстоятельствах, чтобы заняться данными нами очень важными обязательствами», – добавил спикер Палаты представителей США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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