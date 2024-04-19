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Пятница, 19 апреля 2024, 22:44 мск

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Белый дом объявил о незамедлительной поставке оружия Киеву после подписания закона об этом президентом США

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 19 апреля, заявила, что поставки оружия Киеву возобновятся немедленно после того, как президент США Джо Байден подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия Палатой представителей и Сенатом, – сообщают СМИ.

Комментируя рассмотрение законопроекты о военной и финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, представитель Белого дома сказала: «Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их и положили на стол президенту Байдену. А он подпишет их сразу».

На уточняющий вопрос, как быстро США смогут возобновить поставки вооружений Украине, Жан-Пьер ответила: «Сразу же».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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