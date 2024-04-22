Туск возмутился из-за слов Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике президента республики Анджея Дуду за его слова о готовности разместить на польской территории американское ядерное оружие.

Туск подчеркнул, что все возможные инициативы, касающиеся вопросов безопасности, должны тщательно готовиться теми людьми, которые несут за это ответственность. По его словам, ему хотелось бы, чтобы «у всех была уверенность, что нам это нужно».

Польский премьер назвал идею о размещении в стране ядерного оружия «очень масштабной и серьезной». Туск заявил, что хотел был узнать обо всех мотивах, которые сподвигнули Дуду сделать подобное заявление.

Ранее Дуда в интервью газете Fakt допустил размещение на территории Польши ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. По его словам, Варшава готова к этому. Польский президент отметил, что уже неоднократно обсуждал этот вопрос с партнерами из США.

В Кремле меж тем заявили, что Минобороны России предпримет все необходимые ответные шаги для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала провокацией готовность Польши разместить ядерное оружие на своей территории. По ее словам, Варшава давно не скрывает амбиций, чтобы «прильнуть» к размещенному в Европе американскому ядерному оружию. «Польше явно мало того, что она уже и так является членом НАТО, которая самочинно позиционирует себя ядерным альянсом. Более того, Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых совместных ядерных миссий», – отметила Захарова.

Россия в собственном военном планировании относится к Польше «с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают при участии этой страны», – добавила она. «Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», – заключила она.

Варшава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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