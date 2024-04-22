В Кремле прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 22 апреля, заявил, что вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха отвечает новым реалиям, сложившимся в регионе после признания Арменией границ Азербайджана по состоянию на 1991 год, – сообщает Первый канал.

В комментарии телеканалу представитель Кремля сказал: «Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому там изменились геополитические реалии, и для гаших миротворцев не осталось больше функций».

«Сейчас речь идет о новой жизни: есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы, часть уже согласована, и ведется работа между двумя сторонами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи», – добавил Песков.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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