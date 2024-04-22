Пашинян заявил о начале процесса по делимитации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским журналистам заявил, что Ереван и Баку для снижения рисков безопасности начали практический процесс по делимитации границы, – сообщает в понедельник, 22 апреля, Общественное ТВ Армении.

В эфире телеканала Пашинян сказал: «Мы начали практический процесс по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, который невероятно важен, в том числе для снижения рисков безопасности. Нам не надо чертить новые границы, а надо на земле восстановить те границы, которые были на момент распада СССР».

Ереван, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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