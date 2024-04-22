Байден пообещал Зеленскому «быстро» предоставить новый пакет военной помощи

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в понедельник, 22 апреля, пообещал Владимиру Зеленскому «быструю» передачу нового пакета военной помощи, как только сенат примет такое решение, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Белым домом говорится: «Президент Байден провел сегодня телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, в котором подчеркнул приверженность США поддержке Украины. Президент Байден сказал, что как только Сенат примет, а он подпишет дополнительный оборонный бюджет. Администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи для обеспечения потребностей в противовоздушной обороне».

«Экономическая помощь США поможет поддержать финансовую стабильность, восстановить разрушенную российскими атаками инфраструктуру и поддержать реформы на пути продвижения Украины к Евроатлантической интеграции», – сказал также американский лидер главе киевского режима.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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