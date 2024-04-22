Путин: Разворот на Восток стал возможен благодаря БАМу

Президент России Владимир Путин на совместной встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и ветеранами-железнодорожниками по случаю 50-летия начала строительства БАМа в понедельник, 22 апреля, заявил, что нынешний разворот на Восток стал возможен благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Тогда говорили, и сейчас можно подтвердить – это символ мечты и романтических устремлений целого поколения. БАМ – это и воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. Они осуществляли во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было в мировой истории. Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. И прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали».

На вопрос, поехал ли бы он студентом на БАМ, Путин ответил: «Если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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