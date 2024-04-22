ПВО Белоруссии фиксирует увеличение количества полетов самолетов НАТО

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии подполковник Эдуард Жмакин заявил, что силы противовоздушной обороны страны фиксируют увеличение количества вылетов разведывательной авиации НАТО у границ республики, – сообщает в понедельник, 22 апреля, телеканал СТВ.

В эфире телеканала Жмакин сказал: «Фиксируются десятки полетов. …Если счет пойдет на сотни, то нужно будет делать соответствующие выводы. …Сейчас это десятки вылетов, которые осуществляются, в принципе, по одним и тем же маршрутам. Мы все знаем, что уже составлено расписание. Для чего они все это делают, мы уже понимаем».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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