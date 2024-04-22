Всем германским ведомствам рекомендовано избегать контактов с россиянами

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецким ведомствам на всех уровнях рекомендовано избегать любых контактов с российскими представителями, создавая тем самым «токсичную атмосферу», – сообщает в понедельник, 22 апреля, Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

В интервью немецкому изданию российский дипломат сказал: «Мне сложно назвать нынешнюю ситуацию нормальной. Политический диалог отсутствует. По инициативе немецкой стороны приостановлены межгосударственные, межведомственные, парламентские и общественные связи. Немецким ведомствам всех уровней рекомендовано избегать любых контактов с российскими представителями. Вокруг нашей страны искусственно создается токсичная атмосфера».

«Сегодня общепринятой практикой является объяснение нынешних проблем Германии «российским влиянием» и следствием российской политики. … Мы не видим попыток переосмыслить эту чрезвычайно опасную линию. Я имею в виду... заявления некоторых немецких политиков о том, что следует готовиться к войне с Россией и атаковать ее территорию и инфраструктуру. Такая риторика неприемлема. Это приведет лишь к дальнейшей эскалации. Пока Запад не поймет, что Россию невозможно ни сломить, ни запугать, реальные способы улучшить ситуацию не просматриваются», – подчеркнул Нечаев.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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