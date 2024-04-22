В Южно-Китайском море начались совместные Американо-Филиппинские учения

Ежегодные совместные военные учения Balikatan 2024 начали США и Филиппины в Южно-Китайском море вблизи Тайваня, в которых примут участие порядка 16,7 тыс. военных, – сообщает в понедельник, 22 апреля, агентство Reuters.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Ежегодные учения Balikatan или «Плечом к плечу» проходят с 22 апреля по 10 мая на фоне эскалации дипломатического скандала и морских столкновений между Филиппинами и Китаем. Учения не направлены против какого-либо внешнего агрессора».

«Растущее давление Пекина тревожит Манилу, которая претендует на спорную морскую территорию в Южно-Китайском море, и другие действующие там государства, в том числе США, подтвердившие свою приверженность защите Филиппин от вооруженной агрессии в регионе. В ходе учений американские и филиппинские военные будут моделировать возвращение оккупированных островов, которые располагаются вблизи Тайваня», – пишет Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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