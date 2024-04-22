Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 22 апреля, заявил, что после уничтожения харьковской телевышки российскими вооруженными силами, русские жители многих городов Украины просят «сложить телевышки и у них».

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В Харькове наши ракетчики ювелирным ударом уничтожили телевышку. Пострадал только телемарафон и военные системы связи и РЭБ. Уничтожение средств связи и пропаганды (или взятие их под свой контроль) – важнейший этап вооруженной борьбы. Об этом говорил еще Ленин, день рождения которого, кстати, сегодня. Помните – захватить «почту, телеграф, телефон и мосты в первую голову». Насчет мостов он особенно правильно сказал…»

«А пока что русские люди из Киева, Одессы, Николаева, Кировограда, Полтавы, Кривого Рога, Днепропетровска, Запорожья и других городов просят сложить телевышки и у них. Чем меньше людей останутся под воздействием украинского зомби-ящика, тем скорее падет киевский режим», – подчеркнул херсонский губернатор.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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