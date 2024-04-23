Столтенберг заявил о неизбежности стран НАТО оплачивать оружие для Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве во вторник, 23 апреля, заявил, что странам-членам альянса избежать расходов за поставки оружия Украине альянса не получится, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек военного блока НАТО сказал: «Это плата за то, что нашим соседом является Россия, и мы должны тратить средства на то, чтобы Украина смогла победить. Надеюсь , что истребители F-16, которые НАТО собирается передать Киеву, усилят противовоздушную оборону Украины. …На поддержку Украины приходится 0,2% от ВВП всех стран альянса. Нам всем не избежать расходов, но самой дорогой альтернативой станет – позволить президенту Путину победить. …НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет защищать своих граждан».

Со своей стороны британский премьер Риши Сунак заявил, что «Россия может напасть на страны НАТО, потому что российское руководство останавливаться на Украине не собирается – у Москвы есть желание атаковать другие европейские страны».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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