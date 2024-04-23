Путин пообещал уделять больше внимания населенным пунктам на БАМе

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 апреля, на праздничном мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства БАМа поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем и пообещал уделять «особое внимание» повышению качества жизни людей в населенных пунктах, «завязанных» на магистраль, – сообщает Кремль.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Дорогие друзья, поздравляю вас со значимой, яркой юбилейной датой. Полвека назад был дан старт строительству уникального транспортного маршрута – легендарной Байкало-Амурской магистрали. Этот проект был исторически необходим нашей стране: еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья, в начале XX века изучалась география будущей грандиозной стройки».

«Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в намеренных пунктах, завязанных на БАМ. В том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие столицы БАМа – Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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