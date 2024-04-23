США угрожают санкциями против будущих российских проектов в энергетике

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований CSIS (Center for Strategic and International Studies) в Вашингтоне во вторник, 23 апреля, заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против будущих российских энергетических проектов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Пайатт сказал: «Мы продолжим вводить ограничения против широкого спектра компаний, участвующих в развитии ключевых российских энергетических проектов, в том числе, будущих энергетических проектов и связанной с ними инфраструктуры, включая «Восток ойл», комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге и Якутский газовый проект. …Наши санкции направлены против компаний, задействованных в передаче материалов и технологий для будущих энергетических проектов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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