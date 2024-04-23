СМИ: Си Цзиньпин посетит Белград в годовщину американской бомбардировки посольства КНР

Лидер КНР Си Цзиньпин может 7 мая посетить столицу Сербии Белград по случаю 25-летия авиационной атаки США на китайскому посольству, после чего он посетит Францию и Венгрию – сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Bloomberg.

Эксперт из Нью-Йоркского исследовательского центра Asia Society Policy Institute в комментарии агентству сказал: «Точные даты визита Си Цзиньпина еще не утверждены и могут поменяться. Однако, визит китайского лидера в Сербию, которая не поддержала санкции Запада против России, ясно дает понять, что Китай и дальше намерен занимать сторону России и углублять партнерство с ней».

«Европейское турне Си Цзиньпина также включает Францию и Венгрию», – добавляет Bloomberg со ссылкой на источники.

Следует напомнить, что 7 мая 1999 года во время нападения НАТО на Югославию авиация США нанесла по посольству КНР в Белграде удары тремя бомбами, сброшенными стратегическим бомбардировщиком В-2, в результате чего погибли три китайских журналиста, а 20 сотрудников дипмиссии были ранены.

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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