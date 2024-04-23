ХАМАС обвинил Израиль во лжи

Представитель военизированного крыла группировки ХАМАС бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Убайда ибн аль-Джаррах во вторник, 23 апреля, заявил, что заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о достижении поставленных ее командованием целей в секторе Газа является ложью, – сообщает телеканал Al Jazeera.

В эфире телеканала Абу Убайда сказал: «Двести дней, а наше сопротивление в Газе так же твердое, как горы Палестины. …Оккупационные силы пытаются убедить мир, что они ликвидировали все группы сопротивления, но это большая ложь!»

«Требования ХАМАС остаются прежними – это вывод подразделений ЦАХАЛ из сектора Газа, снятие блокады, возвращение всех перемещенных лиц домой. Израиль затягивает переговоры о соглашении по прекращению огня, потому что выжидает подходящий для себя момент», – добавил представитель ХАМАС.

Доха, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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