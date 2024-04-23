Медведев рассказал о «естественном» приоритете для государства

Заместитель председателя руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию во вторник, 23 апреля, заявил, что приоритетом для государства сегодня становятся меры, позволяющие максимально противодействовать внешней агрессии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Естественным приоритетом для государства сегодня становятся те меры, которые позволяют полностью использовать наш потенциал во всех областях и, конечно, максимально противодействовать давлению и даже, скажем прямо, агрессии, которую мы сейчас испытываем. Этот комплекс задач выходит за рамки оборонных нужд. Во всяком случае, даже несмотря на связанность с ними, эта тема все равно шире».

«Это и налаживание систем импортозамещения, и совершенствование системы подготовки наших специалистов максимально высокого уровня, поддержка ученых, исследователей, технологов, укрепление и расширение международного сотрудничества с теми странами, которые остаются для нас партнерами», – подчеркнул зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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