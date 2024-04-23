Эстония выступила с угрозами в адрес Ирана

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во вторник, 23 апреля, заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный в делах Ирана, которому было выдвинуто требование немедленно освободить эстонца, захваченного 13 апреля в составе экипажа судна в Ормузском проливе, – сообщают СМИ.

Комментируя ситуацию, Цахкна сказал: «Иран представляет опасность для безопасности глобального мира, поэтому в отношении него всецело необходимы дополнительные санкции».

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube