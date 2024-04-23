Сенат США принял пакет законопроектов об оказании помощи Киеву и конфискации российских активов

Сенат США большинством голосов во вторник, 23 апреля, поддержал законопроекты о выделении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках процедурного голосования, – сообщают СМИ.

Как следует из трансляции телеканала PBS, «законодательные инициативы о выделении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая и о конфискации замороженных российских активов для последующей их передачи Киеву, поддержали 80 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов. Против высказались 19 законодателей. На обсуждение и финальное голосование по законопроекту у сенаторов есть не более 30 часов».

Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что «администрация США надеется, что Сенат примет законопроект о помощи Киеву и предоставит его на подпись президенту США Джо Байдену уже на этой неделе, после чего Соединенные Штаты объявят о выделении пакета военной помощи».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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