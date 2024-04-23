В Пентагоне прокомментировали одобренный Сенатом закон о новой помощи Киеву

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 23 апреля, заявил, что новый пакет военной помощи Украине покроет ее самые необходимые потребности, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «Этот новый пакет военной помощи будет основан на самых необходимых потребностях Украины. Однако, пока этот проект не одобрит сенат и не подпишет президент США Джо Байден, я не буду говорить, что туда войдет. Могу лишь предположить, что в этот пакет войдут боеприпасы и средства ПВО».

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на источники в Конгрессе сообщил, что «в новый пакет военной помощи Украине могут войти ракеты дальнего радиуса действия ATACMS».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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