Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 23 апреля, комментируя события в секторе Газа, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху является современным Гитлером и пригрозил ответственностью «за преступления».

Как сообщают турецкие СМИ, Эрдоган сказал следующее: «Мы продолжим раскрывать правду и рассказывать об убийствах Израиля. Нам надо знать, что Нетаньяху – это Гитлер нынешнего времени. Его сообщники тоже не избегут ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним. Однажды справедливость спросит за невиновных и угнетенных. Если справедливость не спросит, это сделает история».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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