Западная трофейная бронетехника Bradley, Marder и БТР М113, захваченная в зоне специальной военной операции (СВО) доставлена в Москву на Поклонную гору, – сообщает во вторник, 23 апреля, телеканал «Звезда».
На кадрах видеосъемки можно наблюдать, как тяжелые грузовые тралы с западной военной бронетехникой ожидают разгрузки на Поклонной горе.
Ранее в официальном канале парка «Патриот» сообщалось, что в музее Победы на Поклонной горе будет показана трофейная военная техника, включающая в себя образцы техники и вооружений НАТО и ВСУ из зоны СВО.
«Выставка будет действовать на Поклонной горе весь май», – говорится в сообщении.
Москва, Иван Бабурин
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