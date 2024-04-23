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Среда, 24 апреля 2024, 01:18 мск

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Трофейную импортную военную технику привезли на Поклонную гору в Москве

Фото pronews.gr

Западная трофейная бронетехника Bradley, Marder и БТР М113, захваченная в зоне специальной военной операции (СВО) доставлена в Москву на Поклонную гору, – сообщает во вторник, 23 апреля, телеканал «Звезда».

На кадрах видеосъемки можно наблюдать, как тяжелые грузовые тралы с западной военной бронетехникой ожидают разгрузки на Поклонной горе.

Ранее в официальном канале парка «Патриот» сообщалось, что в музее Победы на Поклонной горе будет показана трофейная военная техника, включающая в себя образцы техники и вооружений НАТО и ВСУ из зоны СВО.

«Выставка будет действовать на Поклонной горе весь май», – говорится в сообщении.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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