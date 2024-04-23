Антонов прокомментировал желание США «давить» на российскую энергетику

Посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 23 апреля, заявил, что Соединенные Штаты в силу своих конъюнктурных и хищнических амбиций перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против России, поскольку не могут выстоять в честном экономическом соперничестве.

В заявлении российского дипломата, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства РФ, говорится: «В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях».

«Энергобезопасность по Вашингтону – желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире. … Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», – прокомментировал Антонов заявления представителей Белого дома о намерении усилить давление на энергетику РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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