Лукашенко заявил о готовности баллотироваться на очередной президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в среду, 24 апреля, заявил о готовности баллотироваться на должность главы государства в 2025 году, «если люди так решат», – сообщают белорусские СМИ.
В комментарии журналистам Лукашенко сказал: «Если люди решат, что должен быть другой президент, то – так тому и быть. Если люди решат, что возглавить страну должен кто-то другой, я соглашусь. Если народ решит, что должен идти я, я пойду».
«Президентом должен быть мужчина, так как это еще и должность Верховного главнокомандующего. А это все-таки мужская должность, тяжелая. Должен быть мужик», – подчеркнул белорусский лидер.
Минск, Иван Бабурин
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