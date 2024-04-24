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Среда, 24 апреля 2024, 19:02 мск

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Лукашенко заявил о готовности баллотироваться на очередной президентский срок

Фото из архива пресс-службы Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в среду, 24 апреля, заявил о готовности баллотироваться на должность главы государства в 2025 году, «если люди так решат», – сообщают белорусские СМИ.

В комментарии журналистам Лукашенко сказал: «Если люди решат, что должен быть другой президент, то – так тому и быть. Если люди решат, что возглавить страну должен кто-то другой, я соглашусь. Если народ решит, что должен идти я, я пойду».

«Президентом должен быть мужчина, так как это еще и должность Верховного главнокомандующего. А это все-таки мужская должность, тяжелая. Должен быть мужик», – подчеркнул белорусский лидер.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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