Байден подписал закон о военной помощи Украине

Президент США Джо Байден во время выступления из Белого дома в среду, 24 апреля, заявил, что подписал законопроекты об оказании военной и финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, ранее утвержденные Конгрессом- сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всем мире! Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят в эти выходные Палатой представителей и вчера – Сенатом . Это хороший день для Америки! Америка стала безопаснее. Это сделает безопаснее весь мир!»

«Военные поставки на Украину мы начнем в ближайшие часы. Соединенные Штаты отправят на Украину боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику», – добавил американский президент.

Напомним, что на военную помощь Украине будет выделено 60,84 миллиарда долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение в США передаваемых ей вооружений, еще 13,8 миллиарда на военные закупки для украинской армии на открытом рынке и 11,3 млрд. на обеспечение текущих военных операций США в регионе и на аудит будет выделено 26 млн.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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