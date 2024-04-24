Россия обвинила США в грабеже своих активов и принятии стороны фашизма

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя подписанные президентом США Джо Байденом положения, подразумевающие конфискацию замороженных российских активов и военную поддержку Киева, в среду, 24 апреля, заявил, что Вашингтон таким образом прикрывает грабеж, а также «встал на сторону фашизма», – сообщают СМИ.

В интервью российским журналистам Антонов сказал: «Русофобы пытаются прикрыть грабеж, который, по сути, выступает финансовым оружием против России, псевдоюридическими аргументами. При этом их нисколько не смущает, что своими действиями они растаптывают те самые священные принципы неприкосновенности собственности, которыми так кичится Америка».

«Вашингтон сделал выбор в пользу войны, встал на сторону зла и поддержал фашизм. «Гремучая смесь» законов говорит о враждебной радикализации сознания местных правящих кругов. Наносит тяжелейший удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений в будущем», – добавил российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube