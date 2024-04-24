российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 апреля 2024, 20:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия заявила, что «сжигала, сжигает и будет сжигать» все американские вооружения на Украине

Анатолий Антонов, фото: vk.com/rusembusa

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подписанный президентом США Джо Байденом закон о военных поставках киевскому режиму, в среду, 24 апреля, заявил, что российские войска на Украине «сжигали, сжигают и будут сжигать военные поставки США и их сателлитов», – сообщают СМИ.

В интервью российским журналистам российский дипломат сказал: «Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными Силами России. Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело – правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,