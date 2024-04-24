Эрдоган заявил о разрыве торговых отношений с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в среду, 24 апреля, заявил, что торговых отношений с Израилем больше не будет из-за действий Тель-Авива в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления турецкий лидер сказал: «Торговых отношений с Израилем больше не будет. С этим покончено! Некоторое время назад наш министр иностранных дел сделал необходимые заявления. Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всего региона! Я бы хотел, что б вы знали, что в настоящее время в результате атак Израиля на Газу общее число погибших, к сожалению, достигло 45 тысяч человек. Невозможно не думать об этой цифре, при этом, весь Запад выступает на стороне Израиля, несмотря на его безжалостные атаки».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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