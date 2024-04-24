МИД России посоветовал всем союзникам США обратить внимание на «фигу в кармане» Вашингтона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тайную передачу Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS Украине, рекомендовала всем союзникам США обратить внимание на «фигу в кармане» Белого дома.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». И это всё на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского». Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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