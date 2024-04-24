Белый дом заявил о ближайших успехах российской армии и продолжении поставок дальнобойных ракет Киеву

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 24 апреля, заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, -сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Сегодняшнее объявление о военной помощи –это хорошая новостью для Киева, но украинцы все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, мы не исключаем, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели»

«Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько ракет, и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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