Белый дом заявил о ближайших успехах российской армии и продолжении поставок дальнобойных ракет Киеву

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 24 апреля, заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, -сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами Салливан сказал: «Сегодняшнее объявление о военной помощи –это хорошая новостью для Киева, но украинцы все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, мы не исключаем, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели»
«Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько ракет, и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше», – добавил представитель Белого дома.
Вашингтон, Иван Бабурин
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