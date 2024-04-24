российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 апреля 2024, 23:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Париж призвал ЕС ввести новые санкции против России

В преддверии выборов в Европарламент Франция предложила Евросоюзу ввести новые санкции против российских физических и юридических лиц, которые обвиняются в кампании по дезинформации и вмешательстве в выборы, – передает в среду, 24 апреля, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на текст документа пишет: «Франция просит Европейский союз установить новый санкционный режим, направленный против российских операций по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру. Предложение уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Россия, Европа, Санкции против России,