СМИ: Париж призвал ЕС ввести новые санкции против России

В преддверии выборов в Европарламент Франция предложила Евросоюзу ввести новые санкции против российских физических и юридических лиц, которые обвиняются в кампании по дезинформации и вмешательстве в выборы, – передает в среду, 24 апреля, агентство Bloomberg.
Агентство со ссылкой на текст документа пишет: «Франция просит Европейский союз установить новый санкционный режим, направленный против российских операций по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру. Предложение уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша».
Париж, Иван Бабурин
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