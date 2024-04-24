Небензя заявил о попытке США «очернить Россию» в своей резолюции о неразмещении в космосе ядерного оружия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 24 апреля, заявил, что вето на проект резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе было наложено из-за попыток очернить Россию этим документом.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Постпред США, зачитывая свою заготовку, фактически саморазоблачилась, прямо подтвердив, что единственная цель, с которой Вашингтон внес это проект, является – очернение России».

«Хочу еще раз заявить для протокола: мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая содержала бы всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса. Но проблема в том, что к этому не готовы западные партнеры, которые как раз и занимаются активным военным освоением космоса», – подчеркнул Небензя.

Отметим, что за резолюцию США на заседании Совбеза ООН проголосовали 13 стран. Россия применила право вето, а Китай воздержался.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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