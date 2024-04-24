Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции против милитаризации космоса

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский после заседания Совета Безопасности в среду, 24 апреля, заявил, что Россия в ближайшее время предложит свой проект резолюции против милитаризации космоса.

В своем Telegram-канале российский дипломат написал: «Как только что объявил В. А. Небензя в нашем выступлении, Россия в ближайшее время предложит свой проект резолюции, направленный против милитаризации космоса. Будем на деле выводить наших западных коллег, заявлявших сегодня о своих мирных намерениях, на «чистую воду».

Ранее Полянский сообщил, что «внесенную Россией и Китаем поправку о том, что в космосе нельзя размещать вообще никакое оружие, поддержали еще пять членов СБ ООН: Сьерра-Леоне, Алжир, Эквадор, Гайана, Мозамбик. То есть всего семь. Еще семь проголосовали против (США, Великобритания, Франция, Словения, Республика Корея, Япония). Швейцарцы воздержались»

«Американские коллеги так и не смогли внятно объяснить, почему они против запрета на размещение любого оружия в космосе. Только твердили про угрозу со стороны России. И лицемерно призывали не допускать применения ЯО, с которым когда-то «столкнулась» Япония. Именно так: столкнулась. Не «США сбросили две ядерные бомбы на мирные города Хиросиму и Нагасаки». Вот такие у нас циники и наперсточники в коллегах по СБ», – добавил дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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