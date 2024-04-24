США: Учения НАТО в Европе проводятся «против русских»

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что военные учения стран НАТО в Европе, начало которых запланировано на 26 апреля в Финляндии, проводятся против России, – сообщает в среду, 24 апреля, газета New York Times.

В комментарии изданию американский генерал сказал: «Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских – нашего потенциального врага. В прошлом на таких же учениях имя противника не называлось, тогда это был просто вымышленный противник».

«Весенние учения 2024 года НАТО станут самыми масштабными, начиная с эпохи «холодной войны», они должны показать, как могут выглядеть первые моменты современного конфликта великих держав. Если бы НАТО и Россия вступили в войну, американские и союзные войска сначала двинулись бы в Эстонию, Латвию и Литву – на «восточный фланг» НАТО, чтобы попытаться заблокировать продвижение войск России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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