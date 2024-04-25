МИД РФ назвал провокацией сообщения о приостановке выдачи документов за рубежом

В МИД России назвали недостоверными сообщения о подготовке российским внешнеполитическим ведомством приказа, вводящего запрет на оказание некоторых консульских услуг в российских загранучреждениях. Об этом сообщает консульский департамент МИД РФ.

«В связи с распространяемыми в сети Интернет публикациями о якобы планируемой приостановке в 2024 году оказания в российских загранучреждениях ряда консульских услуг и подготовке в этой связи некоего «приказа» МИД России сообщаем, что данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер», – сказано в сообщении.

В дипломатическом ведомстве указали, что МИД России и входящие в его структуру диппредставительства и консульские учреждения проводят политику информационной открытости и насколько возможно заблаговременно доводят до граждан информацию о планируемых изменениях в законодательстве и правоприменительной практике.

Ранее в Сети появились сообщения о якобы подготовленном МИД РФ проекте приказа о приостановке оказания в российских загранучреждениях ряда консульских услуг. Среди них – оформление паспортов и оказание нотариальных услуг.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube