Макрон собрался защищать свободу и справедливость «от Лиссабона до Одессы»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в университете Сорбонна, выступая на мероприятии, посвященном «будущему Европы» в четверг, 25 апреля, призвал защищать европейские ценности «от Лиссабона до Одессы», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Макрон сказал: «Быть европейцем – значит не просто жить на территории от Балтики до Средиземноморья или от Атлантики до Черного моря. Это значит защищать идею человека, который ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. Это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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