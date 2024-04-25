Путин анонсировал свой визит в Китай

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг, 25 апреля, заявил, его визит в Китай запланирован на май и пообещал передать Си Цзиньпину книгу Чернышевского «Что делать?», – сообщает Кремль.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Планируется визит в мае».

Один из участников съезда рассказал президенту, что нашел книгу Чернышевского «Что делать?», где стоит печать ее поступления в библиотеку 15 июня 1953 года – день рождения Си Цзиньпина, и попросил главу государства передать ее лидеру КНР. Владимир Путин сказал: «Я ее обязательно возьму с собой и передам нашему другу, он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Шутки шутками, но действительно, если это так, с удовольствием отдам ему».

Следует отметить, что Си Цзиньпин во время своей лекции в МГИМО назвал своей любимой книгой «Что делать?» Николая Чернышевского, а один из главных героев стал для него примером.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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