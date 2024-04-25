Путин назвал ипотеку одной из причин «перегрева» экономики

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг, 25 апреля, заявил о «перегревании» рынка ипотечного кредитования, – сообщает Кремль.

Отвечая на вопрос возможности снижения ставок на ипотеку, глава государства сказал: «Одна из ключевых вещей – это, конечно, жилье, это понятно. Но вы же видите, что происходит: специалисты экономического блока, Центрального банка считают, что у нас рынок ипотечного кредитования перегрет. И это может негативно сказываться на инфляции, соответственно заставляет Центральный банк держать высокую ключевую ставку. Мы же с вами понимаем, все так взаимосвязано».

«Ипотека – одна из причин опасного разогрева экономики, как считают некоторые эксперты. Поэтому правительство старается немножко ипотечное кредитование сдерживать для того, чтобы нормализовать макроэкономическую ситуацию, в том числе, в ближайшей перспективе, с ключевой ставкой», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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