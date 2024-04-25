Австрия отказала России в участии в памятном мероприятии по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен

Посольство России в Вене в четверг, 25 апреля, сообщило, что Австрийский комитет концлагеря Маутхаузен (АКМ) отказал российской делегации принять участие в памятной церемонии по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря, где зверски был замучен герой Советского Союза генерал Карбышев.

В сообщении, распространенном российским диппредставиетельсвом, в частности, говорится: «Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе (в очередной раз) официальным делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря. Организации российских соотечественников в Австрии также получили рекомендацию от АКМ воздержаться от участия в мероприятии».

«Любого рода политические игрища вокруг памяти жертв нацизма считаем категорически неприемлемыми. Культура исторической памяти, которой по праву гордились несколько поколений австрийцев, для нынешнего политического руководства страны, похоже, окончательно уходит в небытие», – добавили в посольстве России в Австрии.

Российские дипломаты напомнили: «В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских гражданских и военнопленных лиц. В целях сохранения памяти о них и всех жертвах, казненных нацистскими палачами, комплекс зданий бывшего концлагеря был передан командованием Центральной группы войск Советских Вооруженных Сил в Австрии в ведение Федерального правительства Австрийской Республики 20 июня 1947 г. И средняя школа при Посольстве Российской Федерации в Вене неслучайно с честью и гордостью носит имя Героя Советского Союза генерала Д.М.Карбышева, зверски замученного в Маутхаузене до смерти».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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