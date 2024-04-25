Шойгу прибыл в Астану на совещание министров обороны стран ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу с рабочим визитом прибыл в Астану в четверг, 25 апреля, где на следующий день состоится совещание глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В сообщении минобороны говорится: «В ходе совещания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС. Кроме того, на полях совещания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС».

«В совещании предусмотрено участие министров обороны стран-участниц ШОС, генерального секретаря ШОС, директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также главы военного ведомства Белоруссии в качестве государства-наблюдателя», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube