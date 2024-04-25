Оттава ввела санкции против военного командования Ирана

Канада наложила санкции на министра обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммада Резу Аштияни и командующего центральным штабом страны Голяма Али Рашида, – сообщают СМИ

В заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, в частности, говорится: «Санкции введены в отношении министра обороны Ирана Мохаммада Резу Аштияни, командующего Центральным штабом ВС Ирана Голяма Али Рашида, а также Генштаба ВС Ирана и штаб-квартиры «Хатам аль-Анбия» (Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил ИРИ, – прим. ред.). Новые ограничительные меры введены по причине действий Исламской Республики Иран, которые ведут к нарушению мира и безопасности и уже привели или могут привести к серьезному международному кризису».

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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