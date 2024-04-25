Пентагон объявил о срочных поставках новых вооружений Киеву

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 25 апреля, заявил, что Соединенные Штаты уже начали отправлять Киеву вооружения из нового пакета военной помощи, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: «США процесс передачи вооружений Украине уже начали. Оно будет доставлено туда в течение нескольких дней, может быть даже раньше».

Отметим, что ранее в США признали передачу киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, в связи с чем, как пишет газета New York Times, со ссылкой на чиновников в Пентагоне: «Теперь украинские вооруженные силы смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности ATACMS для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму. Использовать эти системы большой дальности будут для усиления давления на полуостров».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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