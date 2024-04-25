Греция отказалась передавать Киеву системы ПВО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что союзники просили отправить на Украину системы ПВО С-300 или Patriot, но Афины этого делать не будут, потому что это необходимо для защиты собственного воздушного пространства, – сообщает в четверг телеканал Skai.

На вопрос о том, готова ли Греция по просьбе союзников отправить на Украину системы ПВО, греческий премьер ответил: «Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot. Нас попросили, и мы объяснили, почему мы этого сделать не можем. Греция поддерживала Украину другими способами, предоставляя оборонные материалы».

«Мы с самого начала заявили, что не можем предоставить системы вооружений, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания. У нас есть излишки материалов, которыми мы можем поддержать Украину, мы так и сделали. Я считаю, что это правильное решение. И в той мере, в какой мы сможем найти такие материалы, мы будем продолжать это делать. Но ПВО, о которой вы упомянули, – это критически важные системы для защиты воздушного пространства Греции, поэтому они Украине переданы не будут», – подчеркнул глава правительства Греции.

Афины, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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