Пентагон не собирается отправлять своих советников на украинский фронт

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 25 апреля, заявил, что американские военные советники США участвовать в боевых действиях на Украине не будут, – сообщают СМИ.

«США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта. Мы понимаем все риски, связанные с пребыванием американских советников на Украине, а потому для их безопасности предпринимаются все меры безопасности».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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