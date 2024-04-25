МИД РФ: Рим приравнял «азовцев»* и бандеровцев** к своим героям сопротивления

Российское посольство в Риме в четверг, 25 апреля, комментируя приравнивание главой итальянского МИДа украинских «азовцев»* к героям антигитлеровского сопротивления, рекомендовало обратить внимание на то, что украинские экстремисты и террористы уже составляют проскрипционных списки (списки лиц, объявленные вне закона, «тетрадь смерти», – прим ред.) неугодных им итальянцев.

В комментарии посольства России в Италии говорится: «Министр иностранных дел Италии А.Таяни в интервью римской газете «Мессаджеро» от 24 апреля 2024 г. по случаю Дня освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации позволил себе приравнять украинских бойцов, в т.ч. и неонацистов из батальона «Азов»* и других схожих с ним формирований, к итальянским партизанам и солдатам армий антигитлеровской коалиции – главным героям праздника».

«Уж кому, как не главе итальянского внешнеполитического ведомства следовало бы знать, что адепты нынешнего киевского режима, пришедшие к власти в 2014 г. в результате кровавого госпереворота, выступают идейными наследниками и политическими последователями лидера националистического движения Степана Бандеры** и его приспешников, сотрудничавших с гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Хотелось бы напомнить уважаемому господину вице-премьеру, что тогда от рук бандеровцев погибли сотни тысяч русских, украинцев, евреев, поляков, а их зверства, которые до сих пор помнят жители Восточной Европы, превосходили по жестокости и дикости преступления даже самых бесчеловечных германских палачей. …Эти так называемые «борцы за свободу», которые в худших традициях бандеровщины уже совершили десятки террористических актов в своей стране и продолжают сеять террор на территории России, в том числе против философов, писателей, журналистов, политиков и ни в чем не повинных мирных граждан», – подчеркнули в российской дипмиссии и добавили: «Неплохо было бы открыть глаза также на то, что вытворяют украинские националисты и на территории самой Италии, где следуя призывам своего главаря Зеленского, они уже вовсю приступили к составлению проскрипционных списков (списки лиц, объявленных вне закона, «тетрадь смерти», – прим ред.) неугодных им итальянцев».

*Организация признана террористической и запрещена в России

** Признан террористом и экстремистом в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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