Шеф Пентагона рассказал, когда Украина получит истребители F-16

Министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн в пятницу, 26 апреля, заявил, что истребители F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в текущем году, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления шеф Пентагона сказал: «В этом году на Украину начнут прибывать эскадрильи F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой контактной группы. Также Украина нуждается в большем количестве бронетехники и артиллерии, и я сделаю для этого всё, что могу».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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