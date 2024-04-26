Небензя заявил о неизбежности наказания виновных в теракте на «Северном потоке»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности по теракту на газопроводах «Северный поток» в пятницу, 26 апреля, заявил, что Москва сделает все, чтобы виновные в этом саботаже не ушли от ответственности, – сообщает российское постпредство.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Виновные в терактах на «Северном потоке» не уйдут от ответственности. Россия задействует в этих целях все имеющиеся инструменты. Российская Федерация и другие конструктивно настроенные государства не дадут спустить тему подрыва «Северных потоков» на тормозах. Если мы этого не сделаем, то окажемся в мире безнаказанности, где жертвой теракта против критически важной энергетической инфраструктуры может стать любое государство».

«Запад же разоблачил себя, показав, что не заинтересован в поиске и наказании виновных в подрыве «Северных потоков». Все, что нужно Западу – это покрывать своих союзников, не предоставляющих международному сообществу никакой ценной информации», – подчеркнул Василий Небензя.

Отметим, что Ларри Джонсон, эксперт, приглашенный Россией, на сегодняшнем выступлении в СБ ООН, заявил о наличии множества доказательств причастности США к теракту на газопроводах «Северный поток».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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