Эрдоган отложил встречу с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированную на 9 мая встречу с президентом США Джо Байденом, – сообщает в пятницу, 26 апреля, агентство Reuters
В заметке агентства со ссылкой на турецкого чиновника, в частности, говорится: «Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с президентом Байденом в Белом доме отложена».
Следует отметить, что официальный представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 25 апреля, заявил, что «в графике Джо Байдена контакты с его турецким коллегой не значатся».
Анкара, Иван Бабурин
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