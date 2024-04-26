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Пятница, 26 апреля 2024, 18:53 мск

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Эрдоган отложил встречу с Байденом

Эрдоган Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированную на 9 мая встречу с президентом США Джо Байденом, – сообщает в пятницу, 26 апреля, агентство Reuters

В заметке агентства со ссылкой на турецкого чиновника, в частности, говорится: «Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с президентом Байденом в Белом доме отложена».

Следует отметить, что официальный представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 25 апреля, заявил, что «в графике Джо Байдена контакты с его турецким коллегой не значатся».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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