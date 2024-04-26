Китай призвал начать международное расследование теракта на «Северном потоке»

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности в пятницу, 26 апреля, призвал запустить международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток» в сотрудничестве с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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