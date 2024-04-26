Бельгия объявила о передаче Киеву своих истребителей до конца года

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны страны Людивин Дедондер на совместной пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 26 апреля, заявили, что королевство передаст Украине свои истребители F-16 и средства ПВО до конца текущего года, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Де Кроо сказал: «Мы приняли решение передать наши F-16 Украине как можно раньше. Поставки начнутся до конца этого года».

Со своей стороны глава бельгийского минобороны Дедондер заявила, что «поставки будут осуществляться с учетом получения от США новых самолетов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность».

«Наше правительство также приняло решение выделить Киеву €200 млн., чтобы присоединиться к инициативе ФРГ по поставкам Украине в ближайшее время средств ПВО», – добавила министр обороны Бельгии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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